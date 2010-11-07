Генпрокурор назвал себя членом команды Януковича

Новые кадровые назначения в Генеральной прокуратуре Украины дадут новый импульс деятельности ведомства.

Такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА в интервью телеканалу "Интер".

"Думаю, что эти два назначения (Рената КУЗЬМИНА - на должность первого заместителя генпрокурора и Михаила ГАВРИЛЮКА на должность заместителя генпрокурора - УНИАН) внесут новый импульс, новизну в деятельность руководства Генеральной прокуратуры Украины. Считаю это правильным и профессиональным решением", - сказал В.ПШОНКА.

Он также отметил, что в структуре Генпрокуроратуры будут проводится изменения, будут выделены отдельные приоритеты деятельности ведомства.

По словам В.ПШОНКИ, также будут меняться кадры различных уровней - как в регионах, так и в центральном аппарате.

"Подход будет единый - это высокоморальность, высоконравственность, профессионализм, умение взять ответственность на себя и выполнить те задачи, которые стоят перед органами прокуратуры", - подчеркнул генпрокурор.

В.ПШОНКА также заверил, что, являясь членом команды президента, он сможет объективно работать на должности генпрокурора. "Я - член команды президента. Президент - объективный человек. Его девиз в жизни – равенство всех перед законом", - отметил он.