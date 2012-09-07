Азаров считает «преступлением» разглашение информации с заседания правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал сегодня в Донецке на брифинге, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать тот факт, что оппозиция озвучила для общественности стенограмму недавнего закрытого заседания правительства, где якобы премьер сказал, что ситуация в экономике плохая.

Премьер-министр сказал, что не видел этой публикации и что закрытого заседания правительства не было. «Я не видел этой публикации. У нас не было закрытого заседания правительства, наше заседание является всегда открытым, на нем присутствует громадное количество людей», - сказал Н.Азаров.

Однако при этом премьер подчеркнул: «Я только хотел бы, чтобы вы сделали определенную скидку на то, что то, что говорится на заседании правительства, предназначено для членов правительства, и вовсе не предназначено для того, чтобы с этим знакомилась общественность. И те, кто это делают (дают информацию общественности) совершают должностное преступление».

Как сообщал УНИАН, 6 сентября фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и «БЮТ-Батькивщина» потребовали заслушать отчет Н.Азарова в парламенте о реальной ситуации в экономике и о выборах в Украине.

А.Яценюк заявил, что 5 сентября на заседании правительства в его закрытой части премьер-министр якобы сказал, что «дела идут очень плохо».

А.Яценюк подчеркнул, что это означает, что «правительство скрывает реальную ситуацию в Украине и то, что происходит в экономике». При этом он напомнил о последних колебаниях курса гривни на межбанке и считает, что это «поступил первый сигнал о крахе украинской финансовой системы».

Вечером 6 сентября Верховная Рада Украины приняла решение 7 сентября не работать в пленарном режиме. 7 сентября заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил, что сегодня Верховная Рада должна была заслушать информацию о подготовке и начале нового учебного года и социально-экономической и финансовой ситуации в стране. Но, отметил Н.Томенко, правительство «побоялось информировать о происходящем, и потому было отменено заседание парламента в пятницу».