Депутаты зовут Азарова в ВР, чтобы услышать о реальной ситуации в экономике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины народный депутат Украины Арсений Яценюк (фракция НУ-НС).

Он сказал, что 5 сентября на заседании правительства в его закрытой части якобы премьер-министр Украины Н.Азаров сказал, что «дела идут очень плохо».

А.Яценюк подчеркнул, что это означает, что «правительство скрывает реальную ситуацию в Украине и то, что происходит в экономике».

При этом он напомнил о последних колебаниях курса гривни на межбанке и считает, что это «поступил первый сигнал о крахе украинской финансовой системы».

По словам А.Яценюка, «НБУ и правительство скрывают реальную ситуацию. МВФ заявил, что в Украине всего-навсего осталось 15 миллиардов долларов чистых резервов, а не 30 миллиардов, на которые уповает правительство».

Он также отметил, что правительство Украины внесло законопроект, который должен рассматриваться на текущей неделе парламентом Украины, который предусматривает «отмену бюллетеней к выборам в ВРУ как бланков строгой отчетности».

«Мы так поняли, что вы приобрели печатный станок и уже хотите сейчас печатать бюллетени и фальсифицировать выборы», - сказал А.Яценюк, обращаясь к представителям правительства Украины.

Он добавил, что правительство также внесло на рассмотрение парламента законопроект об установлении камер видеонаблюдения. А.Яценюк утверждает, что на их установление предусмотрено больше, чем необходимо, - 966 млн. грн.

А.Яценюк подчеркнул: «Мы требуем сюда Н.Азарова для пояснения о финансовом кризисе, о выборах и о закупке видеокамер».

Председатель ВРУ Владимир Литвин обратился к секретариату парламента Украины с поручением подготовить обращение от двух фракций к премьер-министру Украины с требованием предоставления информации.