Глава КГГА распределил сферы влияния между заместителями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в Киевской горгосадминистрации продолжаются организационно-правовые мероприятия по оптимизации структуры исполнительного органа, которые призваны уменьшить бюрократический аппарат.

Всего, вместо 39 структурных подразделений путем присоединения и слияния будут созданы 20 единиц. Остальные подразделения войдут в состав новообразованных и прекратят существование как самостоятельные хозяйственные субъекты. Это позволит ускорить принятие важных решений, повысить качество и прозрачность работы городской власти, а также уменьшить расходы на содержание КГГА.

В связи с осуществлением реструктуризации исполнительного органа А.Попов подписал распоряжение, которым утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Документ фиксирует новую структуру горадминистрации и определяет сферы ответственности ее руководства.

Так, согласно документу, председатель КГГА А.Попов направляет и координирует деятельность своих заместителей и контролирует все направления работы администрации.

Первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак исполняет обязанности председателя в случае отсутствия А.Попова. Он контролирует деятельность Главного управления коммунального хозяйства, Главного управления контроля за благоустройством, а также Управление туризма.

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Заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко курирует деятельность Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики, а также Главного управления транспорта и связи.

К сфере ответственности заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко отнесены Главное управление экономики и инвестиций, а также Главное финансовое управление.

Заместитель председателя КГГА Михаил Кучук направляет, координирует и контролирует деятельность Главного управления градостроения и архитектуры, Главного управления жилищного обеспечения и Главного управления земельных ресурсов.

Заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько продолжает отвечать за гуманитарную сферу. В зоне его ответственности находятся: Главное управление культуры, Главное управление образования и науки, Главное управление здравоохранения, Главное управление труда и социальной защиты населения, Главное управление охраны культурного наследия и Служба по делам детей.

Заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Александр Пузанов контролирует деятельность Главного управления коммунальной собственности г. Киева, Главного управления внутренней политики и связей с общественностью, а также Государственный архив г. Киева. Кроме того, А.Пузанов непосредственно возглавляет аппарат КГГА, к которому присоединяется Управление делами.

15 марта депутаты Киевсовета утвердили новую структуру КГГА.