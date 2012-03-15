Попов почистил аппарат КГГА

Киевсовет утвердил новую структуру КГГА, в результате чего под сокращение подпадают 202 работника.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

За него проголосовали 88 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ отметил, что из 39 юридических лиц в результате оптимизации в структуре исполнительного органа Киевсовета останется 20, а сами подразделения станут более крупными. Из них 15 приобретут статус департамента.

По его словам, из общей численности КГГА - 2020 единиц - останется 1818, то есть сокращается 202 единицы или 10%.

Как сказал А.ПУЗАНОВ, наибольшие изменения ожидают руководящий состав среднего звена. Из 153 единиц руководителей структурных подразделений КГГА, их первых заместителей и заместителей, работающих на данный момент, планируется оставить 80 единиц, то есть сократить 73 должности. При этом уменьшатся расходы на содержание КГГА на 15 млн. 33 тыс. грн.

В то же время до конца года часть этих средств будет потрачена на выплату выходного пособия в связи с сокращением.

Как отметил А.ПУЗАНОВ, оптимизация структуры проводится в соответствии с постановлением Кабинета министров №142 от 22 февраля и в соответствии с международными стандартами.

В составе КГГА отныне будут работать следующие юридические лица:

Аппарат исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации);

Департамент экономики и инвестиций;

Департамент социальной политики;

Департамент промышленности и развития предпринимательства;

Департамент транспортной инфраструктуры;

Департамент финансов;

Департамент градостроения и архитектуры;

Департамент строительства и жилищного обеспечения;

Департамент земельных ресурсов;

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры;

Департамент общественных коммуникаций;

Департамент культуры;

Департамент здравоохранения;

Департамент коммунальной собственности г. Киева;

Департамент образования и науки, молодежи и спорта;

Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды;

Главное управление подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу;

Управление охраны культурного наследия;

Государственный архив г. Киева;

Служба по делам детей.

По словам А.ПУЗАНОВА, Главное управление по Евро-2012 решено сохранить до 1 августа, а после этого, скорее всего, ему предоставят функции по выполнению подготовки каких-то других столичных проектов.

Кроме того, А.ПУЗАНОВ сообщил, что хотя Главное управление охраны культурного наследия теперь будет просто управлением, в то же время все функции за ним сохраняются.