СЕ разработал 2 новых проекта для развития верховенства права в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом шла речь во время сегодняшней встречи заместителя министра юстиции Дмитрия Вороны с представителями директората.

Представители Совета Европы проинформировали о работе над новыми проектами сотрудничества, а именно - относительно реформирования сектора юстиции и создания координационного механизма для всего сектора правосудия. Такие проекты предлагается реализовать в рамках сотрудничества Украины и Совета Европы относительно проведения реформ в стране.

Стороны обсудили предложения к вышеупомянутым проектам сотрудничества. Речь шла о необходимости дальнейшего повышения квалификации работников системы юстиции и совершенствования материально-технического обеспечения сферы юстиции и правосудия. Обсуждались также вопросы сотрудничества в сфере реформирования системы правосудия, уголовного процесса и пенитенциарной системы в Украине.

В контексте дальнейшего развития сотрудничества представители Генерального директората по правам человека и верховенству права СЕ отметили активное участие Украины в проектах технической помощи Совета Европы, в частности в программе «Восточное партнерство».