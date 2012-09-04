ЦИК поделил между кандидатами время в телевизоре и на радио

Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки определила очередность субъектов избирательного процесса – политических партий и кандидатов в народные депутаты - в проведении агитации в эфире телерадиоорганизаций государственной и коммунальной форм собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, жеребьевка была проведена сегодня с участием представителей политических партий.

Агитационная кампания будет проходить в два этапа: первый начнется 13 сентября и завершится 4 октября, а второй будет проходить с 5 по 26 октября.

На первом этапе в эфире на Национальном телевидении первой начнет агитационную кампанию партия "Руський блок", а Коммунистическая партия завершит первый этап телевизионной агитации. В радиоэфире на первом этапе первой будет агитировать за себя партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!", а последней – Партия пенсионеров Украины.

Второй этап агитационной кампании на Национальном телевидении первой начнет политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" и завершит политическая партия "Наша Украина".

Второй этап радиоагитации первой начнет политическая партия "Украина будущего" и завершит - политическая партия "Зеленые".

Сейчас в ЦИК проводится жеребьевка относительно очередности предоставления для агитационной работы эфирного времени на каналах региональных телерадиоорганизаций государственной и коммунальной формы собственности.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Центральная избирательная комиссия обязала Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Государственный комитет телевидения и радиовещания обеспечить безоговорочное выполнение требований закона о предоставлении политическим партиям и кандидатам в депутаты эфирного времени для агитации на 6 региональных государственных теле- и радиоканалах.

В частности, ЦИК требует от двух государственных органов обеспечить предоставление эфирного времени региональными государственными телерадиоорганизациями Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей.

Закон «О выборах народных депутатов Украины» предусматривает предоставление телерадиоорганизацией государственной и коммунальной формы собственности каждому субъекту избирательного процесса эфирного времени для проведения агитации за счет государственного бюджета.

По закону, общий объем такого эфирного времени для политических партий не может быть меньше 60 минут на общенациональном телеканале, и 60 минут на общенациональном радио, а также по 20 минут на региональных телеканалах и по 20 минут на региональных радио в каждом из регионов.

Кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах, эфирное время предоставляется в объеме по 20 минут на региональных каналах телевидения и по 20 минут на региональных радиоканалах.