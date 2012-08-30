Власенко: Евросуд может дать прямое указание об освобождении Тимошенко

Об этом рассказал защитник Тимошенко Сергей Власенко в эфире 5 канала.

"Я хочу напомнить, что когда мы подавали нашу предварительную жалобу ... была тогда ситуация, когда Европа не понимала, что такое Янукович, и что такое украинская власть. Сегодня в Европе совершенно другое понимание", - добавил Власенко.

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Защитник также уточнил, что "мы представим, буквально в течение нескольких дней, наши дополнения к существующей жалобе по нарушению статьи 6, вместе со статьей 18-й" политические мотивы преследования ", и будем просить Европейский суд рассмотреть эту жалобу как можно быстрее", - цитирует Украинская правда.

Отвечая на вопрос, когда Евросудом может быть принято соответствующее решение, Власенко уточнил, что "это сложный вопрос, потому что Европейский суд - к сожалению для нас, сейчас к сожалению - это суд, который придерживается всех процедур".

Защитник заверил, что положительное решение Евросуда "может означать автоматическое освобождение Юлии Тимошенко, как это было в деле" Фатуллаев против Азербайджана ", когда Европейский суд напрямую дал указание Азербайджана освободить Фатуллаева".