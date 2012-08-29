Балога не сдержался, узнав о решении суда по Тимошенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не могу сдержаться, чтобы не прокомментировать решение суда относительно Тимошенко.

Меня трудно заподозрить в принадлежности к фан-клубу экс-премьера. Но уже давно всем понятно, что пришло время политического решения этой проблемы», - подчеркнул В.Балога.

«Все процессы вокруг Украины побуждают меня к одному единственному выводу: пребывание Тимошенко в тюрьме - это изоляция государства от процесса общего мирового развития. Если обочина прогресса - это наш путь, тогда решение, к сожалению, правильное», - отметил В.Балога.

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Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Сегодня, 29 августа, Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам признал законным приговор экс-премьеру. Суд постановил, что решения судов низших инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.