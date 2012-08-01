Балога говорит, что Кабмин больше не для него

Вчера в Киеве прошел предвыборный съезд партии "Единый центр", на котором состоялось выдвижение кандидатов в народные депутаты.

"Исходя из анализа объективных реалий", ЕЦ отказались от составления партийного списка и приняли решение выдвигать кандидатов только в одномандатных округах, пишет КоммерсантЪ-Украина. "Кроме того, партия будет поддерживать некоторых кандидатов-самовыдвиженцев, которые попросили о содействии на выборах", — заявил Виктор Балога.

Мажоритарщиков у ЕЦ тоже оказалось немного, всего девять человек.

На пресс-конференции журналистам Балога заявил, что должности в правительстве его больше не интересуют.

"Я принял решение — после выборов буду работать в Верховной раде",— сказал глава МЧС.

На уточняющий вопрос о том, как он планирует проводит избирательную кампанию, будучи министром, Балога ответил: "Есть вариант, что президент отправляет Балогу в отставку, есть вариант, что Балога идет в отпуск".