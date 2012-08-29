Свобода обжаловала решение ЦИК о формировании окружкомов в суде

Всеукраинское объединение «Свобода» обратилось с иском в Киевский апелляционный административный суд, требуя признать недействительным постановление №604 Центральной избирательной комиссии об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины, согласно которому в состав ни одного окружкома не были включены представители «Свободы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

В иске отмечается, что постановление ЦИК №604 от 26 августа 2012 года было принято вопреки Закону «О выборах народных депутатов Украины». В частности, не было определено количество кандидатур, поданных политическими партиями-субъектами избирательного процесса, в состав каждой окружной избирательной комиссии и, соответственно, не определена необходимость проводить жеребьевку для определения состава соответствующей окружной избирательной комиссии.

Кроме того, ВО «Свобода» указывает, что жеребьевка для определения очередности партий, которые подали кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий, была проведена одновременно в состав всех окружных избирательных комиссий и не была проведена жеребьевка для определения состава каждой окружной избирательной комиссии отдельно.

«Определяя очередность всех партий, которые подали кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий, одновременно в состав всех окружных избирательных комиссий, Центризбирком создал ситуацию, которая дискриминирует политические партии-субъекты избирательного процесса, ставя их в зависимость от места в очереди, поскольку политическая партия, которая находится выше в очереди, имеет значительно больше возможностей для включения выдвинутых кандидатур в состав всех окружных избирательных комиссий», - считают в партии.

Также в исковом заявлении сказано, что «политические партии-субъекты избирательного процесса, которые, в соответствии с правилами очередности, не получили возможности включить собственные кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии, лишены каких-либо прав на этапе формирования окружных избирательных комиссий, что также является дискриминацией в отношении таких политических партий».

В связи с этим ВО «Свобода» считает, что «таким образом, постановление №604 от 26 августа 2012 года было принято с нарушением принципа равенства перед законом, поскольку Всеукраинскому объединению «Свобода» не было предоставлено равных возможностей по включению выдвинутых кандидатур в состав всех окружных избирательных комиссий, в отличие от партий, которые получили более высокое место в порядке очередности».

«Считаем, что постановление №604 от 26 августа 2012 года является незаконным и грубо нарушает права ВО «Свобода» как субъекта избирательного процесса и права избирателей на обеспечение свободных выборов», – говорится в исковом заявлении.

«Свобода» требует признать противоправным проведение ЦИК 24 августа 2012 года жеребьевки для установления очередности всех партий, которые подали кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года, определение участия вышеуказанных партий в формировании таких комиссий и его результаты.

Также партия требует признать противоправным и отменить постановление ЦИК «Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года» №604 от 26 августа 2012 года.

Кроме того, ВО «Свобода» просит суд обязать ЦИК образовать окружные избирательные комиссии по выборам народных депутатов Украины в соответствии с Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», а именно путем проведения жеребьевки для установления очередности всех партий, которые подали кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года, и определения участия вышеуказанных партий в формировании таких комиссий в каждой окружной избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 24 августа состоялась жеребьевка по партийному представительству в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОИК сформированы из состава представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и 5 депутатских фракций парламента.

В частности, в каждой из 225 ОИК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь во власть», «Украина – Русь единая», «Народно-трудовой союз», «Братство».

В то же время в состав ни одной из ОИК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличко» и ВО «Свобода».