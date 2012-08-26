ЦИК создала 225 окружных избирательных комиссий

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.

В состав ОВК входит по 18 лиц.

Руководящие должности в окружных избиркомах были распределены равномерно между всеми участниками избирательного процесса, представительство которых было определено по результатам жеребьевки 24 августа.

Таким образом, парламентские фракции Коммунистической партии Украины, Партии регионов и «БЮТ-Батькивщины» получили по 13 должностей председателей ОВК, по 12 – заместителей председателей и по 13 секретарей комиссий.

Парламентская фракция Народной партии получила 13 должностей председателей ОВК и по 12 - заместителей председателей и секретарей, а фракция НУ-НС – 12 должностей председателей, 13 - заместителей председателей и 12 секретарей.

Напомним, что согласно законодательства, представители парламентских фракций имеют право на обязательное включение своих представителей в ОВК.

Приблизительно таким же образом распределились руководящие должности в ОВК и среди 19 непарламентских политических партий. Самое меньшее количество руководящих должностей получили партии, которые по результатам жеребьевки получили наименьшее представительство в ОВК.

Как сообщал УНИАН, 24 августа состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОВК должны были быть сформированы из состава представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и 5 депутатских фракций парламента.

В частности, в каждой из 225 ОВК будут представлены непарламентские политические партии: «Молодежь к власти», «Украина – Русь единственная», «Народно-трудовой союз», «Братство».

В то же время в состав ОВК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличка» и ВО «Свобода».