Уровень воды в крымских реках может подняться на метр

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в Судакском регионе возможно формирование селевых потоков.

Спасатели советует жителям полуострова и туристам воздержаться от походов в горы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем в Симферополе прошел сильный дождь. В некоторых районах города вода поднялась на уровень 20-30 сантиметров. Вместе с тем, серьезных происшествий ливень не вызвал.