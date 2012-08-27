Над фамилией губернатора Хоптяна снова поиздевались в Википедии (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас вместо фамилии Хоптян над биографической справкой и фото председателя облгосадминистрации фигурирует фамилия Пияк. Кроме того, внесены изменения и в пункт «профессия» - сейчас там написано по-украински «пияк-політик».

Также в справке в графе с данными о рождении председателя обладминистрации указано «родилась».

Сам председатель ОГА этих провокаций не комментирует.

Как сообщал УНИАН, 23 июля неизвестные на странице о В.Хоптяне в Википедии вместо его фамилии над биографической справкой написали Хобит.

На следующий день фамилия была исправлена.

Вскоре неизвестные изменили фамилию Хоптяна на Хопта, что на диалекте означает «бурьян». Тогда же в биографической справке написали и конечную дату пребывания В. Хоптяна в должности председателя облгосадминистрации – 1 ноября 2012 года.

Перед этим в Интернете появились видеоролики из Зарваницы, где во время Всеукраинского богомолья В.Хоптяна освистали паломники после того, как он озвучил им приветствие от Президента Украины Виктора Януковича. Видеоролики посмотрело около 40 тыс. человек.