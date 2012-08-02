Снова вандализирована страница губернатора в Википедии

В настоящее время вместо фамилии Хоптян над биографической справкой и фото председателя облгосадминистрации фигурирует фамилия Хопта. На диалекте это слово означает «бурьян».

Кроме этого, неизвестные в биографической справке написали и конечную дату пребывания В.Хоптяна в должности председателя обладминистрации – 1 ноября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 23 июля неизвестные взломали страницу В.Хоптяна в Википедии и вместо его фамилии над биографической справкой написали Хобит.

На следующий день фамилия была восстановлена.

Перед этим в Интернете появились видеоролики из Зарваницы, где во время Всеукраинского богомолья В.Хоптяна освистали паломники после того, как он озвучил приветствие от Президента Украины Виктора Януковича. Эти ролики посмотрело около 40 тыс. чел.