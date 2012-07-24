Губернатора Хоптяна в Википедии обозвали Хобитом

Как сообщают тернопольские интернет-издания, вместо фамилии Хоптян над биографической справкой и фото председателя облгосадминистрации была фамилия Хобит.

Сегодня около 9.00 фамилия была возобновлена.

Следует отметить, что на прошлой неделе в интернете появились видеоролики из Зарваницы, где во время Всеукраинского богомолья В.Хоптяна, после того как он прочитал приветствие от Президента Украины Виктора Януковича, освистали паломники. На сегодняшний день эти ролики уже пересмотрели почти 40 тыс. чел.