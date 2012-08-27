Юрист: Украина выдала РФ подозреваемого в покушении на Путина с нарушениями

Как сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 127 от 27 августа), 22 августа Апелляционный суд Одесской области признал законным постановление Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции И.Пьянзина. На следующий день, по данным издания, ГПУ наложила на него так называемый экстрадиционный арест, а 25 августа на границе передала российским спецслужбам.

В тот же день спецрейсом И.Пьянзин был доставлен в Москву и помещен в Лефортовский следственный изолятор.

Как считает юрист Одесской правозащитной академии Валерий Кочетов, передача И.Пьянзина российской стороне была произведена с нарушением ст. 466 УПК Украины и Европейской конвенции по защите прав человека.

По утверждению В.Кочетова, для окончательного решения об экстрадиции обвиняемого уголовное дело в отношении него на территории Украины должно быть предварительно прекращено, а этого не было сделано. А оперативность, с которой И.Пьянзин был выдан России, В.Кочетов объясняет тем, что адвокаты обвиняемого направили жалобу в Европейский суд по правам человека слишком поздно - 21 августа. "В Евросуде не успели бы за два дня даже оформить документы и наложить вето на экстрадицию", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, спецслужбы России и Украины задержали в Одессе двух человек, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного Адам Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на В.Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента РФ.

В апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест А.Осмаева и И.Пьянзина.

22 августа генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Украина не будет экстрадировать А.Осмаева в Россию до решения Евросуда по правам человека.