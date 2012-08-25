Жалобу о незаконной агитации ПР Центризбирком спихнул на МВД

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня по результатам рассмотрения жалобы.

В частности, «Батькивщина» просила ЦИК признать размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также организации медицинского осмотра избирателей Одесской области таким, что не отвечает требованиям закона, нарушает права избирателей и может рассматриваться как прямой подкуп избирателей.

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При этом «Батькивщина» в качестве доказательств предоставила соответствующие сообщения в СМИ, которые ЦИК не признал подтверждающими факты незаконного размещения именно Партией регионов агитационных материалов.

Таким образом ЦИК отказал партии «Батькивщина» в удовлетворении жалобы, а саму жалобу и материалы к ней решил передать в Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне, 24 августа, ЦИК отказал партии «Батькивщина» в удовлетворении жалобы о незаконности использования Партией регионов зданий и помещений государственных органов власти для размещения своих агитационных материалов.