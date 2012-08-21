СМИ: Партия регионов вешает на госучреждениях свои флаги (фото)

Провластные политические силы используют на зданиях государственных учреждений и организаций символику Партии регионов вместо или рядом с государственной.

Об этом сообщают активисты гражданского движения «Спільна справа», пишет Тиждень.

Так в городе Двуречная, Харьковской области на здании ГП «Укрпочта» вместо государственного флага вывешен флаг Партии регионов.

Аналогичные случаи зафиксированы в Крыму, где на флагштоках перед зданием местного правительства были вывешены рядом с государственными также флаги Партии регионов, отмечает издание.

В Одесской области партийные флаги «регионалов» также были вывешены на зданиях Крыжановского и Шомпольського сельсовета и Красносельского дома культуры наряду с государственным флагом.

Как известно, ст.74 закона о выборах народных депутатов запрещает кандидатам использовать для проведения предвыборной агитации служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие коммунальные объекты и ресурсы по месту работы, служебные или производственные совещания или собрания коллектива.