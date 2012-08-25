Кравчук: Местные советы не имеют права вводить региональный язык

Украина является унитарным государством и согласно действующему законодательству все вопросы внутренней и внешней политики вправе решать исключительно Верховная Рада, поэтому выносить решение о введении регионального языка местные советы не имеют права.

Об этом в эфире «5 канала» заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук.

«Те заседания областных советов, городских советов, которые произошли и продолжают происходить в восточных и центральных областях, не во всех центральных, а в восточных почти во всех, они свидетельствуют, что все, почти все депутаты областных советов голосуют за региональный язык русский. Собственно говоря, такое может быть только в Украине, потому что такое возможно только в федеративном государстве, когда штат, или региональная единица может голосовать за что-то. В унитарном государстве не может голосовать областной совет за введение какого-то языкового закона. Тем более, что в 10 статье Конституции четко сказано, что применение языков в Украине определяется законом, а закон принимает только Верховная Рада », - отметил Кравчук.