ВАСУ начал рассмотрение жалобы Магеры и Шелудько

Высший административный суд Украины начал рассмотрение жалобы Центральной избирательной комиссии относительно правомерности действий членов ЦИК Андрея Магеры и Валерия Шелудько во время регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты.

Об этом УНИАН сообщили в ЦИК.

«Суд в 10 часов утра начал рассмотрение жалобы», - сообщили в Центризбиркоме.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Киевский апелляционный административный суд отменил решение ЦИК о регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты в одномандатном округе № 62 в Житомирской области.

Кроме того, суд признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции – А.Магеры и В.Шелудько - во время подготовки к рассмотрению на заседании ЦИК 3 августа вопроса о регистрации В.Сацюка кандидатом.

Отдельным постановлением суд решил "сообщить Президенту Украины и председателю ЦИК для принятия соответствующих мер" информацию о нарушениях, допущенных членами ЦИК В.Шелудько и А.Магерой.

20 августа член ЦИК Михаил Охендовский заявил о намерении комиссии обжаловать это решение суда в апелляционном порядке. По его словам, все члены ЦИК пришли к выводу, что в действиях А.Магеры и В.Шелудько нет нарушений, на которые указал суд в своем постановлении. "Следовательно, у нас есть все основания, равно как и у наших коллег, обратиться с соответствующими апелляционными жалобами", - отметил он. При этом М.Охендовский подчеркнул, что ЦИК в своей жалобе не будет защищать право В.Сацюка на регистрацию кандидатом.

21 августа А.Магера направил в ВАСУ апелляционную жалобу на решение Киевского апелляционного административного суда.