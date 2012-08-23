Канада призывает освободить Луценко и Тимошенко

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Джон Баирд, сообщили УНИАН сегодня в Посольстве Канады в Украине.

«Осуждение бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко 17 августа 2012 года является последним примером несомненно политической предвзятости в судебном преследовании представителей украинской оппозиции. Это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу верховенства права и демократии в Украине. Такая тенденция ставит под сомнение желание Украины провести действительно честные и свободные выборы. Наше правительство обязалось оказать беспрецедентную поддержку для обеспечения проведения свободных и честных выборов, которые полностью представят демократическую волю избирателей Украины», - отметил Дж.Баирд.

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По его словам, условное освобождение бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенка является «приятной новостью», однако Канада призывает украинскую власть освободить Ю.Луценко и Ю.Тимошенко.

Также Дж.Баирд подчеркнул, что Канада поддерживает народ Украины на пути развития нации, которая базируется на ценностях свободы, демократии, прав человека и верховенства права.