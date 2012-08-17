Правительство США разочаровано приговором Луценко

Об этом идет речь в заявлении правительства США, переданном УНИАН Посольством Соединенных Штатов в Украине.

В документе отмечается, что «политически мотивированное преследование оппозиционных лидеров, включительно с Ю.Луценко и бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко, вызывает серьезную обеспокоенность относительно преданности правительству Украины демократии и верховенству права».

«Мы принимаем к сведению решение украинского апелляционного суда, объявленное в начале этой недели, отпустить бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, который также был заключен на сомнительных основаниях, и призываем правительство Украины освободить господина Луценко и госпожу Тимошенко, которые, по нашему мнению, должны иметь неограниченную возможность в полной мере принимать участие в политической жизни», - сказано в заявлении правительства США.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 августа, содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Майлис Репс и Мариетта Пурбе-Лунден заявили, что приветствуют освобождение из-под стражи В.Иващенко, и надеются на освобождение Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

Справка УНИАН. 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год, и освободила из-под стражи.

Сегодня, 17 августа, Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.