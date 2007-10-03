Тимошенко обещает стране спокойствие - ”хотя бы на некоторое время”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ее политическая сила не сложит депутатские мандаты, в случае создания в парламенте широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня во время брифинга.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такая позиция ее политической силы связана с тем, что страна должна хотя бы определенное время находиться в спокойном состоянии. При этом, по ее словам, БЮТ в ВР будет делать все для того, чтобы не допустить принятия антинародных решений. «Далее превращать досрочные выборы в перманентный кризис наша команда не намерена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в своем заявлении относительно формирования коалиции Виктор ЮЩЕНКО сказал, что ожидает от Партии регионов, БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина мудрых шагов, направленных на консолидацию страны и призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.

В свою очередь, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал позицию, выраженную Президентом относительно формирования парламентской коалиции.

В то же время Ю.Тимошенко заявила, что БЮТ останется в оппозиции, в случае создания коалиции между блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и Партией регионов.