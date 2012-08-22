Яценюк требует от Пшонки не допустить закрытия украинских классов в Донецке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», в депутатском обращении А.Яценюка к генпрокурору от 21 августа отмечается, что, по данным СМИ, власть Донецка пытается незаконно закрыть единственный 10-й класс гимназии «Гармония» с украинским языком обучения. Начальник отдела образования Ленинского района города обосновывает решение закрыть класс тем, что в нем насчитывается 16 детей, а должно быть не менее 25.

В депутатском обращении отмечается, что такое требование отдела образования противоречит положениям Закона Украины «Об общем среднем образовании», который не содержит ограничений относительно минимального количества детей в городских школах и устанавливает лишь верхний предел наполняемости класса – 30 учеников.

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» отмечает, что требование нарушает также основополагающие нормы Конституции Украины, согласно которой государство обеспечивает доступность и бесплатность образования, а также всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Более того, райотдел образования объявил о планах закрыть класс менее чем за две недели до начала нового учебного года, «что ставит под угрозу возможность устроить детей в другие учебные заведения в срок до 1 сентября», отмечается в обращении.

А.Яценюк требует от генпрокурора осуществить проверку обстоятельств возможного закрытия украинского класса Донецкой гимназии, принять необходимые меры по недопущению его ликвидации и привлечь виновных лиц к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Донецке представители инициативной группы родителей учеников единственного 10-го класса в украинской гимназии «Гармония» обеспокоены возможностью его закрытия.

Родители сообщили нашему корреспонденту, что учителя гимназии ознакомили их с письмом, подписанным начальником отдела образования Ленинского районного в г. Донецке совета Ларисой Распорской, которое было направлено «директорам общеобразовательных учебных заведений Ленинского района».

По словам родителей, в данном письме сообщалось: «Во исполнение Закона Украины «Об общем среднем образовании» с целью формирования школьной сети на 2012-2013 уч. г., согласно рекомендациям районного отдела образования, напоминаем Вам, что наполняемость учащимися 10-х классах должна составлять не менее 25 чел. В случае, если не будет выполнен набор такого количества учеников до 25.08.2012, классы не будут открываться».

На сегодняшний день в каждой параллели гимназии «Гармония» по 2 класса (классы «А» и «Б»), и только 10-й класс один. По состоянию на 21 августа он насчитывает лишь 16 учеников.

Родители также отметили, что сейчас в Ленинском районе этот 10-й класс единственный, где обучение полностью ведется на украинском языке. Поэтому, в случае закрытия класса в гимназии, переводить детей в их районе некуда. Они заявили, что намерены отстаивать право своих детей учиться в родной гимназии, тем более, что тот же Закон «Об общем среднем образовании» говорит, что для осуществления учебного класса достаточно и 5 учеников.

В то же время, Л.Распорская в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о том, будет ли закрыт 10-й класс в гимназии, заявила, что в украинской гимназии «Гармония» единственный 10-й класс закрывать не будут.