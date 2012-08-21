Родители боятся, что закроют единственный украинский 10 класс в донецкой гимназии

Как сообщили они корреспонденту УНИАН, учителя гимназии ознакомили их с письмом, подписанным начальником отдела образования Ленинского районного в г. Донецке совета Ларисой Распорской, которое было направлено «директорам общеобразовательных учебных заведений Ленинского района».

По словам родителей, в данном письме сообщалось: «Во исполнение Закона Украины «Об общем среднем образовании» с целью формирования школьной сети на 2012-2013 уч г., согласно рекомендациям районного отдела образования, напоминаем Вам, что наполняемость учащихся в 10-х классах должна быть не менее 25 человек. В случае, если не будет выполнен набор такого количества учеников к 25.08.2012 г. классы не будут открываться».

На сегодняшний день в каждой параллели гимназии «Гармония» по 2 класса (классы «А» и «Б») и только 10-й класс один. По состоянию на 21 августа, он насчитывает только 16 учеников.

Родители также отметили, что в настоящий момент в Ленинском районе этот 10-й класс единственный, где обучение полностью ведется на украинском языке. Поэтому, в случае закрытия класса в гимназии, переводить детей в их районе некуда. Они заявили, что намерены отстаивать право своих детей учиться в родной гимназии, тем более, что тот же Закон «Об общем среднем образовании» говорит, что для существования учебного класса достаточно и 5-ти учеников.

Л. Распорская в интервью корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос о том, будет ли закрыт 10 класс в гимназии, заявила, что в украинской гимназии «Гармония» единственный 10-й класс закрывать не будут.

«Нет. Закрывать 10-й класс в «Гармонии» не будут. Я не знаю, откуда родители такое берут. Может учителям это на руку. Я не знаю, откуда идет эта информация. Никакого разговора, ничего о закрытии ни про какой класс речи не велось», - сказала Л. Распорская.