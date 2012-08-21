Российский эксперт: Украина может стать мостиком в торговле между ЕС и Россией

Такое мнение высказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ директор Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Вячеслав Евсеев.

«Если Украина действительно сформирует зону свободной торговли с Евросоюзом, а она гораздо более глубокая и разносторонняя, то это фактически создает для Таможенного союза дырку при торговле с ЕС», - сказал В.Евсеев.

Он отметил, что европейские товары могут поставляться в Украину, а оттуда после незначительной переработки беспошлинно ввозиться в Таможенный союз.

«В этом есть угроза для Таможенного союза», - сказал он.

При этом В.Евсеев отметил, что в рамках зоны свободной торговли СНГ предусмотрено введения защитных норм, однако это требует соблюдения достаточно сложных процедур.

«Таким образом, Украина может стать мостиком между Евросоюзом и Россией в торговле. Ведь также российские товары, могут попадать на европейский рынок через Украину после переработки на ее территории», - считает он.

Напомним, 30 июля т.г. Верховная Рада ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ, а 9 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли». Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ. Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая его ратифицировала.

20 июля в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.