Суд рассматривает жалобу оппозиции на отказ в регистрации Тимошенко и Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, в апелляционной жалобе указывается, что КААС при решении дела не применил положения соответствующих статей Конституции Украины, которые являются нормами прямого действия Так, ч.3 ст. 76 Конституции налагает ограничение лишь на избрание в Верховную Раду гражданина, который имеет не погашенную и не снятую судимость, но не на его регистрацию.

Также оппозиция отмечает, что судом при принятии решения не применено положение ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, по которой каждый гражданин имеет право голосовать и быть избранным. Оппозиция также считает, что КААС не применил положения Декларации «О критериях свободных и честных выборов», в соответствии с которой каждый имеет право принимать участие в управлении своей страной и должен иметь равные возможности выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Согласно Декларации, критерий участия в управлении должен определяться в соответствии с национальными Конституциями и не противоречить международным обязательствам государства.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» требует отменить постановление Киевского апелляционного административного суда, признать незаконным постановление ЦИК об отказе в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко и обязать ЦИК зарегистрировать их кандидатами в народные депутаты Украины от ВО «Батькивщина».

Интересы «Батькивщины» представляет представитель оппозиции в ЦИК Руслан Князевич. В заседании также принимают участие ряд оппозиционных народных депутатов.

Третьей стороной по делу выступает Партия УДАР.

Судья-докладчик по делу – Александр Веденяпин.

В это время под стенами суда собралось небольшое количество сторонников оппозиции, их не более 20-25 человек.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции к ЦИК на отказ зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа объединенная оппозиция обжаловала в Высшем админсуде решение Киевского апелляционного админсуда.