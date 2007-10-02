Тимошенко договорилась с Ющенко про Кабмин

Лидер БЮТ Тимошенко на встрече с Президентом Украины Виктором Ющенко договорилась сразу после оглашения предварительных результатов выборов начать формировать Кабинет министров и остальные органы исполнительной власти. Об этом она сообщила сегодня на брифинге.

Лидер БЮТ также сообщила, что обсудила с Президентом пути избегания масштабной фальсификации. Ю.Тимошенко подчеркнула, что полностью довольна встречей с Президентом.

"Мы сегодня как раз обсудили то, как предотвратить масштабные фальсификации, которые ставят цель привести нечестным путем в парламент Социалистическую партию. В то же время мы говорили о формировании новой коалиции. У нас сейчас нет никаких сомнений, что демократические силы будут иметь преимущество в парламенте, несмотря на истерику с фальсификацией... И поэтому мы договорились о следующих вещах: сразу после объявления предварительных результатов ЦИК для того, чтобы иметь уверенную базу для формирования власти, мы начинаем формирование правительства, и сразу после этого начинаем формирование всех руководящих должностей, состава всей исполнительной власти. Я думаю, что сегодня мой разговор с Президентом говорит о том, что у нас никаких абсолютно других планов относительно формирования другой коалиции, ни у команды "Нашей Украины", ни у нашей команды, нет. И я услышала от Президента уверенную позицию на эту тему. Я довольна сегодняшней нашей встречей и считаю, что это была встреча фактически политических партнеров".

РБК-Украина