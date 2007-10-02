На одном из участков бюллетени заполнялись ручкой с иcчезающими чернилами

В Крыму по инициативе Партии регионов суд рассматривает дело об инциденте на одном из участков.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Симферополе глава крымского избирательного штаба Партии регионов Алексей БОЯРЧУК сообщил, что на одном из участков в Симферопольском районе автономии (территориальный избирательный округ №2) с бюллетеней стали пропадать отметки избирателей.

«На одном из участков при подсчете голосов явно стали пропадать галочки, которые были поставлены. Они стали пропадать не только за Партию регионов, - отметил А.БОЯРЧУК. - Видно, где-то ручка была одна положена с чернилами (которые затем пропадают – УНИАН) и они (галочки – УНИАН) стали пропадать».

Как отметил начальник штаба, на бюллетенях остались вмятины от отметок избирателей, и если суд признает эти бюллетени действительными, то, возможно, на этом участке в незначительную сторону изменится результат. По данным А.БОЯРЧУКА, ручкой, чернила которой потом исчезли, были заполнены порядка 200 бюллетеней.

В целом, отметил глава крымского избирательного штаба Партии регионов, выборы в Крыму прошли «мягко, без скандалов, без конфликтов».

Напомним, всего в Крыму восемь территориальных избирательных округов.