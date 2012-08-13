Янукович в Енакиево простился с умершим мэром

Сегодня в 11.50 Президент Украины вместе с депутатом Ринатом Ахметовым, председателем Донецкой ОГА Андреем Шишацким, председателем облсовета Андреем Федоруком, мэром Донецка Александром Лукьянченко, а также сыном Президента Александром Януковичем, народным депутатом Юрием Иванющенко, представителями местной власти приняли участие в церемонии прощания, возложили цветы у гроба.

За 10-15 минут до прибытия Президента во Дворец культуры, где проходила церемония прощания, охрана остановила поток людей, журналистов оттеснила и попросили не заходить за красную дорожку.

После того, как Президент попрощался с С.Рухадзе, гроб с телом усопшего вынесли и траурная процессия направилась к Енакиевскому горисполкому, а далее на кладбище.