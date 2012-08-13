Бютовец назвал «народный бюджет» беспределом

09:26, 13 августа 2012
Политика
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По словам оппозиционера, такого не было даже при Кучме.

Сергей Пашинский: Это беспредел!

О выявленных нарушениях в прямом эфире 5 канала рассказал член фракции "БЮТ - Батькивщина" в Верховной Раде Сергей Пашинский.

«Партия регионов применяет сейчас дикий админресурс. Такого не было даже при Кучме. Сейчас каждый руководитель штаба ПР - это государственный чиновник, это или заместитель губернатора, или глава РГА или его заместитель. Сейчас, например, они людям рассказывают о так называемом «народном бюджете». Это субвенции в местный бюджет, которые будут распределять кандидаты от ПР! Это беспредел! Это - на каждом округе. Штаб Объединенной оппозиции уже зафиксировал 540 нарушений действующего законодательства », - подчеркнул оппозиционер.

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