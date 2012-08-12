Эксперт - про Повалий в списке ПР: Это как в СССР доярок сажали в президиум партии

Об этом он заявил в комментарии Gazeta.ua.

"Назначение вторым номером в списке Партии регионов Таисии Повалий - это возвращение в СССР. Это как в свое время назначали доярок и сажали их в президиум партии, так же и здесь с Повалий. Я думаю, что это неправильный ход с точки зрения технологичности выборов. Считаю, что в Партии регионов нужно делать определенный ребрендинг. В частности показывать лицо успешных людей, или предпринимателей серьезных, или других людей, которые действительно много сделали для страны".

Политолог убежден, что Повалий не прибавит рейтинга Партии регионов.

"Я себе трудно представляю члена парламента, скажем Великобритании, Франции, Германии или Испании, который бы пел на корпоративных вечеринках за 3-5 или пусть даже за 10 тысяч евро. Тем более, чтобы кто-то такой был 2-м номером в списке, т. е. будучи буквально заместителем лидера партии", - отметил он.

Бала не видит целесообразности такого хода со стороны "регионалов".

"Я не знаю, за что это может быть ей плата. Вообще не понимаю ее включения в список, потому что технологически она не усиливает партию. Даже те избиратели, условно говоря, которые поддерживают Партию регионов, знают, что она внештатный советник Януковича", - заявил политтехнолог.

По мнению политолога, "Регионам" стоило серьезнее подойти к формированию избирательного списка.

"В целом это печально. Особенно глядя как там все проходило, как все бегали кандидаты и заглядывали: есть ли они в списке, или нет. Поэтому можно было это сделать гораздо серьезнее и продуманнее. Могли бы хотя бы сымитировать партийное обсуждение кандидатов списка, а этого сделано не было. И в этом я вижу возвращение назад в СССР", - резюмировал Виталий Бала.