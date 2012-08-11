Оппозиция намерена оставить только 7 налогов

Об этом в Полтаве во время встречи с предпринимателями заявил заместитель руководителя Центрального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Андрей Пышный, передает корреспондент УНИАН.

По словам А.Пышного, оппозиция считает необходимым отменить Налоговый кодекс.

“Не просто изменить – потому что в течение года в него уже 12 раз вносились изменения. Его нужно полностью отменить. И вместо этого документа принять кодекс экономического роста, который из 135 платежей оставит всего 7 налогов”, - сказал А.Пышный.

Он отметил, что таким путем пошла Грузия, в которой вместо 22 налоговых платежей в настоящее время осталось только 6. Однако в результате этой реформы доходы государственного бюджета возросли в 5 раз, а промышленное производство – в 2,5 раза.

По его словам, в противовес нынешней власти, которая уничтожает предпринимателей как класс, Объединенная оппозиция имеет четкую программу развития малого и среднего бизнеса.

“Мы хотим построить страну, в которой более 50% валовой продукции будет производиться малым и средним бизнесом. В которой малый и средний бизнес будет главным работодателем, - сказал А.Пышный, отметив, что в странах Евросоюза почти 70% работодателей являются представителями именно малого и среднего бизнеса. В то время как в Украине за последние два года количество предпринимателей сократились более чем на треть. Поскольку власть вместо стимулирования предпринимательской инициативы занимается вымогательством. Только за уплату разнообразных услуг из карманов предпринимателей за год вытянули более 17 миллиардов гривен”.