Фродо поддержал Pussy Riot

"Заявление Pussy Riot на их уголовном процессе. Красота и стойкость до конца в их благородном намерении", - написал актер в микроблоге Twitter, выложив ссылку на заключительное слово одной из участниц группы Екатерины Самуцевич в Хамовническом суде Москвы, пишет РИА "Новости".

Хамовнический суд Москвы 30 июля начал рассмотрение дела Pussy Riot. Девушки отказались признать вину в хулиганстве в храме Христа Спасителя, но извинились перед верующими, которых не хотели оскорбить своим выступлением.

За последний месяц поддержку арестованным участницам Pussy Riot выразили музыканты, приезжавшие на гастроли в Россию - группы Faith No More, Franz Ferdinand и Red Hot Chili Peppers, а также британский певец Стинг. Знаменитый финский джазмен Ииро Рантала в знак протеста отменил свое выступление в Москве.

Американская певица Мадонна, посетившая Москву в рамках мирового турне MDNA, ранее также выразила надежду, что участницы Pussy Riot будут вскоре освобождены. Популярная исландская певица Бьорк выступила против тюремного заключения девушек и выразила готовность пригласить их на совместное выступление на сцене.

Кроме того, Pussy Riot поддержали музыканты Питер Гэбриэл, Патти Смит, Нина Хаген, Марк Алмонд, основатель группы Van der Graaf Generator Питер Хэммилл, режиссер Терри Гиллиам, актер Денни де Вито, известный британский комик и писатель Стивен Фрай и многие другие.

Со своей стороны российские деятели культуры, среди которых Олег Басилашвили, Федор Бондарчук, Роман Виктюк, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и другие, в июне написали совместное заявление на имя председателей Верховного суда России и Мосгорсуда в поддержку Pussy Riot.

Режиссер Никита Михалков и певица Елена Ваенга также находятся на стороне обвинения.