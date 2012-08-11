Пышный: В первой сотне ПР аж 9 «новых лиц»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Пышный заявил во время встречи с жителями Полтавы.

По его словам, основу «новой-старой команды регионалов составляют миллиардеры и миллионеры, которые идут в парламент с очевидной целью, – преумножать свои капиталы». Первая десятка избирательного списка Партии регионов, отмечает А.Пышный, почти наполовину состоит из миллиардеров. Дальше расположились представители правящей партии с немного более скромными состояниями, чьи капиталы измеряются сотнями миллионов.

«Почти 80 % списка – это люди, которые имеют состояния от 10 и до 100 миллионов долларов. Эти люди живут в своей, параллельной реальности. И им сегодня абсолютно не интересно то, чем и как живут украинцы. В первой сотне списка только 9 новых лиц, и по большей части это дети тех народных депутатов, которые по возрасту уже просто не могут заседать в парламенте», - констатировал заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции.

«Регионалы и в дальнейшем будут продолжать политику, при которой один день правления Януковича обходится народу в полтора миллиона гривен. На оздоровление одного депутата государство тратит 2 миллиона гривен, хотя на такую сумму можно было бы оздоровить 250 инвалидов войны. Сегодня 90% проблем, от которых страдает украинский народ, можно решить очень простым способом – изменить власть. Нужно просто прекратить ее переизбирать», - убежден оппозиционер.