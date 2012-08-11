Свобода: На митинг ПР в Хмельницком сгоняют бюджетников

Об этом сообщает пресс-службе Хмельницкой областной организации ВО “Свобода”.

По данным свободовцев, «председатели районных государственных администраций получили указание обеспечить массовость митинга за счет работников бюджетной сферы – учителей, врачей и государственных служащих».

“В частности, в Шепетовской районной больнице проходит мобилизация медработников для участия в митинге. Людей заставляют 14 августа ехать в Хмельницкий. В качестве вознаграждения за участие в акции предлагают отгулы”, - говорится в заявлении пресс-службы ВО “Свобода”.

14 августа в Хмельницком возле облгосадминистрации запланировано официальное представление кандидатов в народные депутаты от Партии регионов.