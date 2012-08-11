Свобода: На митинг ПР в Хмельницком сгоняют бюджетников
16:25, 11 августа 2012Политика
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Всеукраинское объединение «Свобода» заявляет о том, что принудительно свозят на митинг Партии регионов, который состоится в Хмельницком 14 августа, работников бюджетной сферы из всей области.
За митинг предлагают отгул
Об этом сообщает пресс-службе Хмельницкой областной организации ВО “Свобода”.
По данным свободовцев, «председатели районных государственных администраций получили указание обеспечить массовость митинга за счет работников бюджетной сферы – учителей, врачей и государственных служащих».
“В частности, в Шепетовской районной больнице проходит мобилизация медработников для участия в митинге. Людей заставляют 14 августа ехать в Хмельницкий. В качестве вознаграждения за участие в акции предлагают отгулы”, - говорится в заявлении пресс-службы ВО “Свобода”.
14 августа в Хмельницком возле облгосадминистрации запланировано официальное представление кандидатов в народные депутаты от Партии регионов.
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