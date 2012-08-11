Симоненко о мажоритарке: Состязание золотых мешков
15:14, 11 августа 2012Политика
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Лидер Компартии Украины Петр Симоненко считает, что мажоритарная система выборов – это состязание “золотых мешков”.
Симоненко говорит, что это все технологии олигархов
Об этом он заявил сегодня во время встречи с избирателями в Полтаве, передает корреспондент УНИАН.
По словам лидера КПУ, введение мажоритарной системы на парламентских выборах является очередной борьбой олигархов за власть через махинации.
«Мажоритарщики, которые пойдут на эти выборы, - это не более, чем состязание «золотых мешков». Олигархи из Киева, которые через подкуп, фальсификации, договоренности с комиссиями, большие суммы денег будут пытаться попасть во власть», – сказал П.Симоненко.
Он также напомнил, что КПУ изначально не поддерживала мажоритарную систему, однако позже, «в сложившийся политической ситуации КПУ поддержала закон “О выборах”.
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