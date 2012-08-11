Симоненко о мажоритарке: Состязание золотых мешков

Об этом он заявил сегодня во время встречи с избирателями в Полтаве, передает корреспондент УНИАН.

По словам лидера КПУ, введение мажоритарной системы на парламентских выборах является очередной борьбой олигархов за власть через махинации.

«Мажоритарщики, которые пойдут на эти выборы, - это не более, чем состязание «золотых мешков». Олигархи из Киева, которые через подкуп, фальсификации, договоренности с комиссиями, большие суммы денег будут пытаться попасть во власть», – сказал П.Симоненко.

Он также напомнил, что КПУ изначально не поддерживала мажоритарную систему, однако позже, «в сложившийся политической ситуации КПУ поддержала закон “О выборах”.