Тейшейра приехал к Тимошенко
13:11, 11 августа 2012Политика
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Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра в субботу приехал на встречу с Юлией Тмошенко.
Тейшейра и Тимошенко наконец проводят встречу
Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра прибыл сегодня в Харьков и проводит встречу с экс-премьером Юлией Тимошенко, которая находится на лечении в Центральной клинической больнице «Укрзализницы».
Как передает корреспондент УНИАН, около 12 часов Ж.Тейшейра зашел в палату Ю.Тимошенко.
Возле больницы посла ЕС встретили около 30-40 сторонников Ю.Тимошенко. Активисты держали в руках государственные флаги, символику партии «Батькивщина» и транспаранты с надписью: «Шануймо Тимошенко і Луценка – мужніх патріотів та героїв нашої сучасності».
Перед входом в больницу Ж.Тейшейра не остановился для общения с представителями СМИ.
Ожидается, что встреча посла ЕС с Ю.Тимошенко продлится около часа.
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