Тейшейра приехал к Тимошенко

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра прибыл сегодня в Харьков и проводит встречу с экс-премьером Юлией Тимошенко, которая находится на лечении в Центральной клинической больнице «Укрзализницы».

Как передает корреспондент УНИАН, около 12 часов Ж.Тейшейра зашел в палату Ю.Тимошенко.

Возле больницы посла ЕС встретили около 30-40 сторонников Ю.Тимошенко. Активисты держали в руках государственные флаги, символику партии «Батькивщина» и транспаранты с надписью: «Шануймо Тимошенко і Луценка – мужніх патріотів та героїв нашої сучасності».

Перед входом в больницу Ж.Тейшейра не остановился для общения с представителями СМИ.

Ожидается, что встреча посла ЕС с Ю.Тимошенко продлится около часа.