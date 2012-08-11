Тюремщики позволили Тимошенко позвонить родным

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

ГПтСУ напоминает, что в соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний для предоставления телефонных разговоров осужденным используется телефон дежурной части или таксофон, установленный на территории учреждения исполнения наказаний. «Отдельно обращалось внимание на то, что предоставление телефонных разговоров осужденным, которые находятся в лечебных заведениях Минздрава Украины, действующим законодательством, а также ведомственными или межведомственными нормативно-правовыми актами не предусмотрено», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, «учитывая имеющиеся семейные обстоятельства Ю.Тимошенко, руководство пенитенциарного заведения предоставило ей возможность осуществить телефонный звонок в исключительном порядке».