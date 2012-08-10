Луценко уверен в победе в Евросуде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время дебатов на заседании Печерского районного суда Киева.

«Хочу заверить, неуважаемая госпожа судья и неуважаемые прокуроры, что этот успех политической расправы – ненадолго, поскольку любая власть рано или поздно меняется. И последний приговор этому фарсу и этому режиму будет в Европейском суде», - сказал Ю.Луценко, отметив, что он пройдет все украинские судебные инстанции, и в конце года подаст в Европейский суд по правам человека третье дело относительно непредоставления ему доступа к справедливому правосудию.

«Я убежден, что выигрываю это, и ваши процессы, как и процессы над режимом, в свое время будут проходить совсем не так, как этот процесс и процесс Тимошенко», - отметил экс-министр.