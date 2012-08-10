ЦИК обеспокоен «клонированием» мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил член ЦИК Михаил Охендовский.

Он отметил, что в некоторых округах появляются лица, фамилии которых тождественны фамилиям других рейтинговых кандидатов, и даже иногда совпадают имена и имя и отчество.

«От имени своих коллег я хотел бы выразить обеспокоенность Центральной избирательной комиссии относительно этой ситуации. Это будет дискредитировать выборы в глазах международного сообщества», - сказал он.

Член ЦИК отметил, что эти факты не должны оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.

М.Охендовский заметил, что с одной стороны ЦИК не имеет оснований для отказа в регистрации кандидатам в народные депутаты с любыми фамилиями, если их документы соответствуют нормам закона.

«Но с точки зрения Уголовного кодекса Украины в действиях соответствующих лиц могут содержаться признаки преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Украины, – препятствие свободному осуществлению гражданином своего избирательного права», - добавил он.

М.Охендовский не назвал количество округов, в которых уже зарегистрированы «клоны», сославшись на отсутствие таких данных.

Он привел пример, когда в ЦИК поступили документы о регистрации кандидатом лица-однофамильца уже зарегистрированного кандидата в 222-м округе в Киеве.

Позже это лицо обратилось в ЦИК и сообщило, что не подавало и лично не подписывало никаких документов, эти документы подавала политическая партия, он подписывал только доверенность на представление его интересов.

«И его документы были поданы лишь потому, что его фамилия абсолютно идентична фамилии одного из кандидатов в народные депутаты, которые уже зарегистрированы Центральной избирательной комиссией. Разумеется, что свое согласие баллотироваться это лицо отозвало», - сказал М.Охендовский.