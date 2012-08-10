Симферополец хотел самосжечься в Крымгазе

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму, 44-летний мужчина, находясь в помещении компании "Крымгаз" на улице Маяковского, неподалеку от центрального рынка Симферополя, достал из сумки бутылку с жидкостью, облил ею себя, а также пол вокруг себя и поджег.

"Возгорание ликвидировали. Человек госпитализирован. Больше никто не пострадал", - заявили правоохранители.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Милиция возбудила уголовное дело по статье по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины "доведение до самоубийства", санкция которой - до трех лет тюрьмы.