Симферополец хотел самосжечься в Крымгазе
18:35, 10 августа 2012Политика
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Житель Симферополя сегодня днем пытался свести счеты с жизнью, облив себя легковоспламеняющейся жидкостью в помещении компании "Крымгаз".
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму, 44-летний мужчина, находясь в помещении компании "Крымгаз" на улице Маяковского, неподалеку от центрального рынка Симферополя, достал из сумки бутылку с жидкостью, облил ею себя, а также пол вокруг себя и поджег.
"Возгорание ликвидировали. Человек госпитализирован. Больше никто не пострадал", - заявили правоохранители.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Милиция возбудила уголовное дело по статье по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины "доведение до самоубийства", санкция которой - до трех лет тюрьмы.
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