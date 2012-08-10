Тюремщики позволили Тимошенко встретиться с Тейшейрой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Ранее на аналогичное обращение Ю.Тимошенко руководством ГПтС уже давалось разрешение на такое свидание, однако сам посол на встречу с Ю.Тимошенко тогда не прибыл, напомнили в пресс-службе.

Также в ГПтС отметили, что Государственная пенитенциарная служба не обязана заниматься организациями свиданий с заключенными или осужденными лицами, а лишь в рамках действующего законодательства предоставляет соответствующие разрешения на их проведение.

В этот раз (как и в предыдущий) от самого Ж.Тейшейры никаких обращений о предоставлении свиданий с Ю.Тимошенко не поступало. Решение о разрешении на свидание принималось исключительно на основании заявления самой Ю.Тимошенко. В ней она настаивает на встрече с послом ЕС в Украине, ссылаясь на наличие предварительных договоренностей, и требует разрешения на свидание, несмотря на выводы украинских и немецких врачей, которыми, в частности, ей рекомендовано на протяжении определенного времени воздержаться от любых свиданий.

В ГПтС также напомнили, что 9 августа Ю.Тимошенко в письменном виде отказалась от участия в видеоконференции с американским судом, ссылаясь именно на рекомендации украинских и немецких врачей об ограничении ей количества свиданий.