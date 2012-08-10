Адвокаты просят суд оправдать Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на заседании Печерского районного суда Киева во время судебных дебатов.

В частности, адвокаты отметили, что в ходе судебного следствия было получено достаточно доказательств, в том числе со стороны допрошенных свидетелей, которые дают основания говорить об отсутствии событий и состава преступлению в действиях Ю.Луценко, а также Владимира Тарасенко и Олега Павленова.

Кроме того, адвокаты отметили, что материалы обвинения являются необоснованными и сфальсифицированными.

В судебном заседании объявлен получасовой перерыв, после чего в дебатах будут выступать адвокат Игорь Фомин и защитник Ю.Луценко Ирина Луценко, а затем, как ожидается, и сам экс-министр.