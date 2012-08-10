МВД не видит оснований для погашения судимостей Тимошенко и Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины Василий Фаринник.

«Процедура погашения судимости, которая предусмотрена нашим законодательством, это когда истекает срок после отбывания наказания, или когда лицо признается невиновным, или помилование. В данном случае, когда есть приговор, который вступил в законную силу, никаких не видится перспектив относительно другого», - сказал В.Фаринник.

Он также отметил, что решение Европейского суда по правам человека также не может отменить решение украинского суда.