Адвокат Мельниченко уверен, что экс-майора скоро освободят

Об этом “Коммерсант-Украина” заявил итальянский адвокат экс-майора Пьер Франческо Скаркилли. Он выразил уверенность в скором завершении процесса, подтвердив, что его подзащитный «не намерен соглашаться на экстрадицию в Украину».

По словам Скаркилли, Николаю Мельниченко в понедельник было предоставлено право выступить в суде. «Мельниченко обширно и всесторонне проинформировал судью о реальных причинах, лежащих в основе указания о его аресте. На основе опыта аналогичных ситуаций мы убеждены в том, что эти аргументы подтверждают статус Николая Мельниченко как преследуемого по личным и политическим причинам, в соответствии со ст. 698 уголовного кодекса Италии»,— сказал Пьер Франческо Скаркилли.

Решение по существу в деле об экстрадиции может быть принято лишь на специальном слушании, дату которого Неаполь определит после того, как итальянская юстиция получит от Генпрокуратуры Украины полный пакет документов о правонарушениях, вменяемых Николаю Мельниченко. Между тем в ГПУ отмечают, что процессуально пока не могут проинформировать Италию о деталях обвинений, предъявленных Николаю Мельниченко.

«Дело в том, что Мельниченко пока что задержан, а не арестован. И только в случае если суд в Италии примет решение об экстрадиционном аресте Мельниченко, Украине будет дано 40 дней на передачу документов. После этого СБУ, в производстве которой находится дело, формирует пакет документов и через Генпрокуратуру передает их в Италию»,— объяснил руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.

Напомним, Николай Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя в рамках международного ордера на арест, выданного в октябре прошлого года Шевченковским судом Киева. В Украине экс-майора подозревают в превышении должностных полномочий, разглашении государственной тайны и «создании искусственных доказательств обвинения».