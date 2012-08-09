Магера говорит, что Тимошенко и Луценко еще смогут стать депутатами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, отвечая на вопросы журналистов, будут ли Юлия Тимошенко и Юрий Луценко зарегистрированы кандидатами в народные депутаты, в случае, если суд снимет с них судимость.

«Если у гражданина Украины будет в дальнейшем отменена судимость, то это, безусловно, открывает возможности баллотироваться в любой представительский орган власти», - сказал А.Магера.

В то же время он отметил, что во время парламентских выборов есть определенный часовой промежуток, на протяжении которого завершаются действия относительно регистрации кандидатов. В частности, добавил он, если партия «Батькивщина» подала документы в ЦИК, то Центризбирком должен рассмотреть вопрос о регистрации или отказе в регистрации ее кандидатов не позже, чем на пятый день с момента представления документов. «Другого закон не дает возможности делать», - сказал А.Магера.

Он отметил, что законом не предусмотрены дополнительные или промежуточные выборы в случае проведения их во многомандатном округе.

В то же время, отметил А.Магера, такие дополнительные выборы могут быть в одномандатных избирательных округах. «Я веду к тому, что любое лицо сможет впоследствии принимать участие в парламентских выборах, в частности, в одномандатных избирательных округах, если будут назначены промежуточные и повторные выборы», - сказал он.

А.Магера также сообщил, что у ЦИК нет официальных сведений о подаче судебного иска от Объединенной оппозиции за отказ Центризбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Юрия Луценко и Юлию Тимошенко.

В то же время он добавил, что политические силы, безусловно, имеют право обжаловать постановления ЦИК.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, существуют ли правовые основания для отмены судом постановления об отказе регистрации Ю.Луценко и Ю.Тимошенко, А.Магера сказал: «Именно это я не хочу комментировать». Он добавил, что суд должен принимать решение без влияния каких-либо посторонних лиц. «Каким бы оно не было, его нужно уважать и выполнять», - сказал А.Магера.