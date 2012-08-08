Азаров обещает стабильные цены на хлеб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Вы должны осознавать, что любые спекуляции в отношении цен на хлеб, продукты питания – это сознательная дезинформация, нагнетание инфляционных ожиданий и неуверенности, которая направлена против украинского общества, против украинского народа и вредит национальным интересам Украины», - сказал Н.Азаров.

Он в очередной раз подчеркнул, что правительство гарантирует, что в Украине достаточно зерна и нет оснований для подорожания продуктов питания.

«В Украине абсолютно гарантирована стабильность цен на продукты питания. Особо это подчеркиваю и акцентирую на этом внимание СМИ. Правительство гарантирует, что хлеба в Украине достаточно и для повышения цен нет никаких оснований. Цены будут стабильными во всей стране, в том числе в областях, где неурожай. Это официальное заявление правительства», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что с учетом переходящих запасов зерна его предложение на рынке составляет 58 млн тонн при внутреннем потреблении 28 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в частности, на пресс-конференции 8 августа украинские эксперты озвучили прогноз, что повышение цен на продукты питания на фоне аномально жаркого лета и сокращения урожая основных продовольственных культур может произойти осенью - после парламентских выборов.