Лидеры рейтингов не стали тянуть время и нагнетать интригу. И это понятно: чем скорее будут переданы в избирком списки, тем скорее они будут зарегистрированы, и партии смогут приступить к официальной агитации за себя любимых. А верхняя часть партийных списков – это не просто перечень фамилий. Прежде всего, это мессидж избирателю – в чем-то осознанный, в чем-то вынужденный, а в чем-то и подсознательный. Первая пятерка списка, как правило, показывает, какой бы хотела партия предстать в глазах избирателя, а оставшаяся условно «проходная» часть демонстрирует, за чей счет и насколько удачно у нее это получилось.

ПР – возврат к «ценностям»

У Партии регионов бросается в глаза отсутствие во главе списка фамилии, которая была там во время двух последних кампаний – Виктора Януковича. Действующие президенты у нас в списках не значатся, но во времена Ющенко этот вопрос носил дискуссионный характер. Накануне обеих кампаний находились политики и политологи, высказывавшиеся в том духе, что это в кучмовскую эпоху президент был беспартийным и игрался в силу, стоящую над схваткой, а теперь настало время и главе государства вставать во главе списка своих однопартийцев.

Не было ощущения, что Ющенко всегда неприятно слышать такие рассуждения, но он оба раза, когда предоставлялась возможность, не счел нужным поступить подобным образом. По тому же пути пошел Янукович, у которого и президентские полномочия возвратились до кучмовских конституционных объемов, что как бы диктует соответственную модель поведения. Впрочем, Виктор Янукович в списке есть, - на 22-м месте. Но это – младший Виктор Янукович.

Одним из основных предвыборных лозунгов регионалов является стабильность, подразумевающая и стабильность их власти. Интересно, насколько это находит отражение в процессе изменения списка регионалов от выборов к выборам. Владимир Рыбак, возглавлявший список партии в 1998 году, и сейчас входит в него, замыкая первую десятку. Бывший тогда девятым и беспартийным Иван Попеску в списке 2012 года занимает 73-ю строчку, которую в периоды хорошего настроения может считать гарантированно проходной. Чечетов, бывший тогда 25-м, за прошедшее время поднялся на 21-ю строку. Но с тех пор и проходная часть списка изрядно увеличилась.

Первую пятерку тогдашнего списка составляли два мэра (Донецка и Симферополя), двое депутатов и настоятель Киево-Печерской лавры, который под вторым номером олицетворял духовно-культурные ценности. Сейчас в пятерке один премьер, один вице-премьер, один секретарь СНБО и один нардеп, а культурные ценности под вторым номером олицетворяет Таисия Повалий.

Между двумя этими кампаниями список подвергался нескольким существенным редакциям. В 2002-м, когда регионалы шли в парламент в составе блока, первый представитель их партии в списке встречался лишь на восьмом месте (Владимир Семиноженко), второй – на двенадцатом (Сергей Бубка), третий – еще через десять мест (Равиль Сафиуллин), а остальные занимали места ниже 29-го. Впрочем, из тогдашней верхней части списка блока со смешным названием «За ЕдУ» много фамилий в нынешней проходной части списка регионалов. Это Сергей Тигипко и Владимир Бойко, Екатерина Ващук и Анатолий Кинах, Дмитрий Табачник и Игорь Шаров, Тариэл Васадзе и Олег Зарубинский. Так что стабильность политики персоналиями списка символизируется скорее долгой принадлежностью к партии власти как таковой, чем к какой-либо конкретной партии власти.

В 2006-м регионалы шли в парламент из оппозиции, после тяжелейшего и скандальнейшего провала их кандидата на президентских выборах. Янукович возглавлял список. Смычку с западом в первой пятерке олицетворял под номером четыре Тарас Черновол. Возрождение производства должны были символизировать «красные директора» Геннадий Скударь и Вячеслав Богуслаев, борьбу за права человека – омбудсмен Нина Карпачева. Во второй пятерке хватило места и Ринату Ахметову с Борисом Колесниковым, и Виктору Тихонову с Ефимом Звягильским, и Раисе Богатыревой.

В 2007-м Ахметов, Колесников и Звягильский остались во второй пятерке. К ним добавились Николай Азаров и Александр Ефремов. В первой пятерке остались Янукович и Черновол, из второй к ним переместилась Богатырева, а также добавились Богословская и Шуфрич. Как видим, никакого символического персонального олицетворения духовных, культурных или цивилизационных ценностей в виде певца, актера, духовного лица или омбудсмена в пределах первой десятки не имеется. Видимо, предполагалось, что оказавшиеся в десятке персонажи способны олицетворять эти ценности коллективными усилиями. Исход той кампании удачным для регионалов не назовешь, - снова пришлось уходить в оппозицию и пребывать там до президентских выборов. Не факт, что причиной стало отсутствие в пятерке персонажа, аналогичного по функциям Таисии Повалий, но в 2012-м она появляется.

«Батькивщина» - постоянная альтернатива

Свой поход в большую политику в составе партийного списка Юлия Тимошенко начинала в 1998 году на шестом месте в партии «Громада». В том же списке можно найти и другие фамилии, фигурирующие в проходной части нынешнего перечня кандидатов объединенной оппозиции. Это, например, Александр Турчинов, Иван Кириленко и Валерий Сушкевич. Правда в перерыве 35-й в нынешнем списке оппозиции и 21-й в списке «Громады» Сушкевич фигурировал под 38-м номером в списках блока «За ЕдУ». В том же списке 16-ю строчку занимал Иван Кириленко.

В 2002-м Тимошенко уже под первым номером повела в парламент блок своего имени. В первую пятерку вошли заметные фигуры из партий, входящих в состав блока – Левко Лукъяненко, Анатолий Матвиенко, и Григорий Омельченко из «Собора» и Василий Онопенко из УСДП. В десятке старое диссидентство, кроме Лукъяненко, олицетворял Степан Хмара. Девятым в десятке был академик Петр Толочко, бывший второй номер «Громады» в 98-м. Также в десятку вошли функционеры «Батькивщины» Турчинов и Олег Билорус из первой дюжины той же «Громады» и Михаил Павловский.

В 2006-м изменился партийный состав блока, что не замедлило отразиться на первой пятерке. Теперь ее составляли Тимошенко, Турчинов, Томенко, Онопенко и, внимание, Андрей Шевченко. Нет, это не клон. Андрей Шевченко был достаточно известен в журналистских кругах, первую пятерку блока занимал и на досрочных выборах в 2007-м, а сейчас фигурирует в списке оппозиции на уверенно проходном 33-м месте. Но вряд ли кто возьмется гарантировать, что среди миллионов избирателей блока Тимошенко в 2006-м и 2007-м годах не было людей, ошибочно отождествивших столь знакомые имя и фамилию с другим их носителем. Омельченко и Лукъяненко оказались в первой десятке. К 2007 году в первой пятерке произошло всего одно изменение – Василия Онопенко сменил Иосиф Винский. Вторую пятерку открывал глава ПРП Виктор Пинзеник, а замыкал Евгений Корнейчук, сменивший своего тестя на посту главы украинских социал-демократов.

В первой десятке нынешнего оппозиционного списка по-прежнему можно увидеть Юлию Тимошенко, Александра Турчинова и Николая Томенко, но больше она напоминает верхнюю часть блоков НСНУ и НУНС, ходивших на выборы-2006 и 2007 под знаменем президента Ющенко, хоть и без его фамилии во главе списка. Борис Тарасюк и Вячеслав Кириленко входили в первую десятку в 2006 году, в 2007-м Тарасюк был одиннадцатым, а в десятку, кроме Кириленко, из нынешних носителей первых десяти номеров оппозиционного списка входили Юрий Луценко, Арсений Яценюк и Анатолий Гриценко. Количественно ситуацию выравнивают Григорий Немыря и Сергей Соболев, имеющий опыт работы главы партии и теневого правительства.

В результате первая пятерка и десятка списка перенасыщены партийными лидерами и функционерами. Основная информации, которую можно донести с помощью этого перечня фамилий до избирателя – то, что они теперь идут вместе. И рассчитана она на тех, кто раньше голосовал за них порознь. Однако остается открытым вопрос, достаточно ли этого, и почему оппозиция не предпринимает адекватных усилий, чтобы расширить свою электоральную базу социально и географически.

Удар в другую сторону

Отчасти эту нишу перекрывал самостоятельный поход на выборы кличковской партии «УДАР». Но список этой партии несет мессиджы, указывающие, что партия Кличко будет тесниться в той же оппозиционной нише. Вторым номером в списке знаменитого спортсмена и перспективного политика значится Мария Матиос. Известная украинская современная писательница людям, которые не читают современных украинских писателей – то есть, подавляющему большинству электората – известна, в основном, относительно недавним скандалом с коммунистами вокруг фаллических ассоциаций писательницы на тему обелиска павшим в Великой Отечественной. Разумеется, такая писательница может олицетворять культурные ценности, но лишь для определенной части электората. Валентина Наливайченко, Ирину Геращенко и Виктора Пинзеника, входящих в первую десятку, тоже не отнесешь к числу фигур, с помощью которых можно заручиться электоральной поддержкой в русскоговорящих регионах. И неизвестно, насколько эту диспропорцию может компенсировать наличие в первой двадцатке Эдуарда Гурвица и Сергея Куницына.

Не исключено, что Виталий имеет президентские амбиции, а его электоральная стратегия в этой кампании направлена, прежде всего, на то, чтобы закрепиться в регионе, который он рассматривает в качестве базового для будущей попытки занять самое высокое кресло в стране.

Сходящиеся крайности

Списки коммунистов и социал-националистов лишний раз заставляют вспомнить о том, как сходятся крайности и как много сходного в партиях с имиджем идеологизированных при всех расхождениях их идеологий. От партийного списка 1998 года у коммунистов в верхней части нынешней редакции, кроме Симоненко, занимающего и там, и там первую строчку, уцелели, в частности, Адам Мартынюк, Петр Цибенко, Евгений Мармазов, Валентин Матвеев и Александр Голуб. Но в первой пятерке обоих списков фигурирует только лидер партии. В 98-м, когда «Свобода» шла на выборы еще с «социал-национальной» анаграммой в названии партии, в первой двадцатке седьмую строчку занимал Олег Тягнибок, а двенадцатую – Анатолий Витив. Оба они сейчас находятся в первой десятке, остальные кадры претерпели существенную ротацию.

По эволюции списка коммунистов можно отследить, как менялась технология комплектования видимой избирателю части списка. В 98-м в первой десятке были шахтер-проходчик, слесарь-инструментальщик, слесарь-электромонтажник, писатель и актриса театра. В 2002-м – те же писатель и актриса (но уже в статусе депутата) и бывший шахтер-проходчик в том же статусе. Вместо остальных людей труда в десятке появились глава совета ветеранов и Олег Блохин. В 2006 году коммунисты обошлись без футболистов, действующие депутаты составляли уже всю первую десятку, причем, лидер списка Петр Симоненко был самым юным по возрасту в первой пятерке. В следующем году депутатов в первой пятерке разбавляет шахтер-проходчик Евгений Волынец, фермер Мария Перестенко и министр Юрий Гайдаев.

Нынешняя первая пятерка коммунистов полностью соответствует представлениям партийных технологов о своем электорате на сегодняшний день. Симоненко, как лидер партии, Петр Цыбенко, как глава совета ветеранов, Спиридон Килинкаров, как коммунист, который едва не выиграл выборы мэра Луганска два года назад, плюс представитель научных кругов и лидер комсомола. Как видим, задача передать какой-то новый мессидж с помощью такого персонального состава списка ставилась вряд ли.

В пятерке «Свободы» культурные ценности уже в третий раз с 2006 года олицетворяет актер Богдан Бенюк. В предыдущих кампаниях он делил эту функцию с кинорежиссером Юрием Ильенко, поэтому занимал четвертую строчку, уступая Ильенко вторую, теперь же сам переместился на вторую позицию. А его предыдущее место заняла другая относительно публичная фигура – активист партии и спортивный тележурналист Игорь Мирошниченко. В первой десятке всех трех списков фигурируют партфункционеры Витив и Панькевич. И, разумеется, занимающий первую строку Олег Тягнибок. Как и их оппоненты с противоположного края идеологического спектра, свободовцы верхней частью своего списка демонстрируют скорее стремление к постоянству, чем к переменам. Обращает на себя внимание разве что включение в десятку лидеров двух областных организаций из русскоязычных регионов. У коммунистов львовянин Александр Голуб и волынянин Адам Мартынюк давно входят в высшее партийное руководство.

Джокер в традиционном оформлении

Некоторые социологи склонны оптимистично находить шансы на попадание в парламент не только у «Свободы», но и у партии «Украина – вперед» Наталии Королевской. Историю избирательного списка этой политической силы проследить нельзя за неимением таковой. Раньше партия под другим названием и с другими руководителями участвовала в выборах, но в этом смысле преемственности не больше, чем, например, у партии Виктора Балоги «Единый центр» и Партии частной собственности, которая и была однажды переименована в ЕЦ.

В своем списке партия Королевской в характерной для дебютанта манере уделяет много внимания технологической составляющей. Отсюда наличие в первой пятерке публичных фигур Андрея Шевченко и Остапа Ступки, получивших известность за пределами мира политики. С одной стороны, это компенсирует недостаточную известность персонажей списка из числа профессиональных политиков, с другой, – обозначает попытку охватить широкие круги потенциального электората с помощью нейтральных и выходящих за пределы традиционной политической проблематики мессиджей. И, разумеется, наличие в списке Шевченко позволяет конкурировать с Кличко за голоса людей, для которых много значит наличие в списке и роликах спортивного кумира.

Как видим, фавориты избирательной гонки предпочитают не экспериментировать, отдавая предпочтение традиционным правилам составления списков, которые уже приносили электоральный успех либо им самим, либо кому-то еще.

Игорь Гридасов